أوكرانيا تُقنن العملات المشفرة

وقع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، على مشروع قانون العملات المشفرة المسمى On Virtual Assets، الذي يضع إطارًا قانونيًا للبلاد لإدارة سوق التشفير المنظم.

وأقر البرلمان الأوكراني قبل شهر مشروع القانون هذا لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة وإعداد إطار عمل لتنظيمها وإدارتها.

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ويطلب من المنصات والشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية التسجيل لدى الحكومة للعمل بشكل قانوني في أوكرانيا. ويسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير.

ويمنح القانون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أوكرانيا القدرة على تحديد سياسات الدولة بشأن الأصول الرقمية، وإصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة، والعمل كجهة رقابة مالية.

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر سابقًا قانونًا يقنن العملة المشفرة في شهر سبتمبر. ولكن الرئيس زيلينسكي استخدم حق النقض ضد مشروع القانون بعد ذلك بفترة وجيزة. وقال حينها إن الدولة لا تستطيع تحمل تكاليف إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لإدارة العملات المشفرة.

وأصبح الأوكرانيون والروس والفنزويليون من بين المستخدمين النشطين للعملات الرقمية بحلول خريف عام 2020. وذلك قبل وجود تنظيم رسمي.

وكتبت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في إعلانها عن توقيع القانون: يعد توقيع الرئيس على هذا القانون خطوة مهمة أخرى نحو إخراج قطاع التشفير من الظل وإطلاق سوق قانوني للأصول الافتراضية في أوكرانيا.

هناك بعض الاتجاهات التي أدت إلى صعود أوكرانيا إلى القمة. بما في ذلك العدد الكبير من المواطنين العاملين في مجال التكنولوجيا وبيئة الشركات الناشئة الدؤوبة. كما أرسل العالم ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من التبرعات المشفرة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

ومع القانون الجديد المعمول به، فإن منصة العملات المشفرة الأولى في أوكرانيا، Kuna، تساعد الدولة في إنفاق التبرعات وتحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية.

ودخلت البلاد أيضًا في شراكة مع FTX لتحويل مساهمات العملات الرقمية إلى نقود لإيداعها في البنك الوطني الأوكراني.

وعقدت FTX و Kuna و Everstake شراكة مع مسؤولي الحكومة الأوكرانية لإطلاق موقع تبرعات للمستخدمين. ويقبل الموقع التبرعات بعملات Bitcoin و Ether و Tether و Polkadot و Solana و Dogecoin و Monero و Icon و Neo.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن أوكرانيا قبل بضعة أشهر واصفة إياها بعاصمة العملات المشفرة في العالم.

وقال أليكس بورنياكوف، نائب الوزير في وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، حينها: نهدف إلى أن نصبح إحدى أفضل الولايات القضائية في العالم لشركات التشفير. نعتقد أن هذا هو الاقتصاد الجديد، وهذا هو المستقبل. ونعتقد أن هذا شيء يعزز اقتصادنا.