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البورصات الخليجية ترتفع مع صعود أسعار النفط

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أسواق الخليج

البورصات الخليجية ترتفع مع صعود أسعار النفط

المؤشر السعودي يصعد 0.2%

رويترز

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ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الخميس، مدعومة بصعود أسعار النفط، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية، إن أسواق الخام قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات النفطية الروسية بدءا من أبريل.

وتجاهلت السوق إلى حد بعيد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا.

وارتفع المؤشر القطري 0.6% مدعوما بصعود سهم مجموعة استثمار القابضة 7% بعدما حصلت شركة التمويل العقاري على موافقة الجهات التنظيمية للاستحواذ على مجموعة إليجانسيا.

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وعزز سهما شركة الكهرباء والماء القطرية ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة المؤشر.

وزاد المؤشر السعودي 0.2%، وتصدر المكاسب سهم الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.2%، مع ارتفاع سهمي سوق دبي المالي وأملاك للتمويل.

وكان مؤشر أبوظبي الوحيد بين مؤشرات الخليج الرئيسية الذي تراجع، حيث انخفض 0.5% في التعاملات الصباحية، متأثرا بهبوط بلغ 1.5% في سهم بنك أبوظبي الأول.

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