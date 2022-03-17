مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12769 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس، مرتفعاً 112.98 نقطة عند مستوى 12769.21 نقطة، أي بقرابة 0.9%، وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 354 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
وكانت أسهم بوبا العربية، وبن داود، والمجموعة السعودية، وأكسا التعاونية، وأليانز إس إف، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم دور، وكهرباء السعودية، والجزيرة ريت، وسابك للمغذيات الزراعية، وبنيان ريت، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7% و8.33%.
وكانت أسهم كهرباء السعودية، والإنماء، والاستثمار، وأرامكو السعودية، وسابك، الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم سابك، والراجحي، وإس تي سي، والإنماء، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 176.80 نقطة، ليقفل عند مستوى 24902.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 901 ألف سهم تقاسمتها 4416 صفقة.
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