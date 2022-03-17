"النقد العربي" يوقع اتفاقا مع "المركزي الأردني" لتوسيع نطاق خدمات الدفع عبر الحدود

وقعت اليوم الخميس الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، لتحقيق الترابط التوافقي بين خدمة المدفوعات الفورية لدى "بُنى" ونظام الدفع الفوري "كليك" في الأردن عبر توفير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بشكل فوري ووفق أعلى معايير ومتطلبات الامتثال الدولية.

سيساهم الربط بين أنظمة الدفع الفوري لدى "بُنى" و"جوباك"، في تعزيز دور منصة "بُنى" للمدفوعات العربية كمركز يربط بين الشركات الوطنية المزودة لخدمات الدفع الفوري، وتأمين المزيد من الممرات الآمنة والفعّالة للمدفوعات والقادرة على تغطية نطاق واسع من الاحتياجات المالية تشمل الحوالات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

مادة اعلانية

وتشكل منصة "بُنى" تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

وتقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. وتساهم “بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.