اليورو يتخلى عن بعض مكاسبه مع التركيز على محادثات أوكرانيا

تخلى اليورو عن بعض مكاسبه اليوم الخميس، فيما يراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بينما أخفقت قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي الأميركي في التأثير على السوق نظرا لأن توقعات رفع الفائدة كانت عالية.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع اليورو 0.05% إلى 1.1034 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1067 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وانخفض الروبل الروسي 16% إلى 105.18 مقابل الدولار بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ 24 فبراير عند 88.5 أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.2% إلى 98.325 بعد انخفاضه لأقل مستوى في أسبوع عند 98.151.

ونزل الين الياباني 0.1% إلى 118.67 مقابل الدولار مبتعدا عن أدنى مستوياته منذ فبراير 2016 عند 119.12 الذي بلغه أمس الأربعاء.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7328 مقابل الدولار.