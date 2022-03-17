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"تداول السعودية" تعلن مواعيد عملها في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

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تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تعلن مواعيد عملها في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الخميس 28 أبريل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الخميس، أن مواعيد التداول في شهر رمضان ستبقى كما هي دون تغيير.

وقالت "تداول السعودية" إن أسواق الأسهم وتشمل السوق الرئيسية، و"نمو - السوق الموازية" ستبقى مواعيدها كالتالي:

• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

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• مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.

• التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:20 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وتكون مواعيد سوق صناديق المؤشرات المتداولة كالتالي:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وتبقى مواعيد سوق الصكوك والسندات كالتالي:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وتكون سوق المشتقات المالية كالتالي:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 09:30 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 مساءً.

• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:30 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وقالت "تداول السعودية" إن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022.

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