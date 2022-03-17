"نيكاي" الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين 

أغلق المؤشر نيكاي القياسي عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الخميس، سائرا على درب صعود قوي في بورصة وول ستريت الليلة الماضية، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة كما كان متوقعا، في حين عززت الآمال في تحقيق انفراجة في الصراع الروسي الأوكراني المعنويات.

وقفز "نيكاي" 3.46% إلى 26652.89 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من مارس.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.47% إلى 1899.01 نقطة.

وصعدت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" مساء، بعد أن رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، وأعلن خطة لمزيد من الرفع للفائدة لمكافحة التضخم.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 5.89% في أعقاب صعود سهم علي بابا، أحد حيازات المجموعة، بنحو 40% في التداول الأميركي.

كما ارتفعت أسهم قيادية أخرى، منها فاست ريتيلنغ المالكة لمتاجر أونيكلو للملابس 6.92% وصعد سهم طوكيو إلكترون 4.86%.

وتراجع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 1.81% بعد أن علقت الشركة المشغلة للسكك الحديدية عمليات القطار السريع إلى فوكوشيما ومناطق أخرى في الشمال.

جاء تعليق العمليات بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.3 درجات هز الساحل الشمالي الشرقي لليابان قبالة فوكوشيما أمس الأربعاء.