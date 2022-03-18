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تراجع أسواق الإمارات متأثرة بانخفاض الأسهم المصرفية والصناعية

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تراجع أسواق الإمارات متأثرة بانخفاض الأسهم المصرفية والصناعية

بعد عدة أيام من المكاسب الكبيرة

دبي - رويترز

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تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية اليوم الجمعة تحت ضغط من الشركات الصناعية والمصرفية، إذ سجل مؤشر دبي الرئيسي خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

وسارت الأسهم الإماراتية على خطى أسواق الأسهم العالمية، التي تراجعت اليوم الجمعة بعد عدة أيام من المكاسب الكبيرة، إذ أبقت التوترات الجيوسياسية الناشئة عن الصراع في أوكرانيا المستثمرين في حالة حذر.

في غضون ذلك، واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة في نهاية أسبوع ثالث متقلب وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1%، إلى 107.78 دولار للبرميل في الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش.

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وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي 1.7 %، منهيا ثاني جلسة على التوالي من الخسائر. وكانت الأسهم المالية والصناعية من بين أكبر الخاسرين.

وتراجع سهم العربية للطيران 6.5%، مسجلا أكبر تراجع على المؤشر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة إنها تخطط لمواصلة تسيير الرحلات الجوية الروسية طالما كانت قانونية.

وانخفض سهما بنك الإمارات دبي الوطني وشركة شعاع كابيتال بأكثر من 5% لكل منهما.

وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 2.8%. ووافق مجلس إدارة الشركة في وقت سابق من اليوم على خطة لزيادة حصتها في إعمار للتطوير.

وأغلق مؤشر أبوظبي مستقرا اليوم الجمعة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.

وصعد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.3%، بعد إعلان الشركة الاستحواذ على حصة مسيطرة في ستارزبلاي العربية.

وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9%.

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