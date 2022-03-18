مجلس إدارة "إعمار العقارية" يقترح توزيع أرباح نقدية وإعادة شراء أسهم

اقترح مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، في اجتماعه الخميس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15 فلساً للسهم (بإجمالي 1.22 مليار درهم)، على أن يرفع الاقتراح لاجتماع الجمعية العمومية في 20 إبريل 2022.

وأكدت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة وافق على إعادة شراء نسبة لا تزيد عن 1% من أسهم الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار بيع أو إلغاء هذه الأسهم.

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كما وافق مجلس الإدارة على زيادة مساهمة الشركة في شركة إعمار للتطوير.

وأقر المجلس البيانات المالية للشركة عن عام 2021.