وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد محادثات أميركية صينية وفتور مكاسب النفط

أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع في تعاملات الجمعة، مدعومة بأسهم التكنولوجيا التي كانت قد تضررت مؤخرا، وذلك بعد انتهاء محادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأزمة الأوكرانية دون مفاجآت كبيرة.

وكانت أنظار المستثمرين تتجه أيضا إلى تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار النفط في الوقت الذي لا يزالون يعكفون فيه على دراسة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وخطته الصارمة لتبني المزيد من الزيادات التي تهدف إلى مواجهة التضخم الآخذ في الارتفاع.

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وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا قدمت بكين دعما ماديا لغزو روسيا لأوكرانيا. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وبينما دعا "شي" دول حلف شمال الأطلسي إلى إجراء حوار مع موسكو، لم يلق باللوم على روسيا فيما يتعلق بالغزو.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 51.88 نقطة بما يعادل 1.18% إلى 4463.55 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 275 نقطة أو 2.02% إلى 13889.78 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 256.26 نقطة أو 0.74% إلى 34737.02 نقطة.