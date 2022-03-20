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سهم أرامكو يرتفع 4.4% إلى 43.65 ريال بعد إعلان النتائج المالية والتوزيعات

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أرامكو

سهم أرامكو يرتفع 4.4% إلى 43.65 ريال بعد إعلان النتائج المالية والتوزيعات

تزامن ذلك مع ارتفاع المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 1.05%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 4.42% عند سعر 43.65 ريال، في مستهل جلسة، اليوم الأحد، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية السنوية وتوزيعات الأرباح وأسهم المنحة.

وتصدر سهم أرامكو قيم وأحجام التداول بنحو 402.69 مليون ريال بعدد 9.34 مليون سهم.

وتزامن ذلك مع ارتفاع المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 1.05% عند مستوى 12903.88 نقطة.

أرباح أرامكو السنوية تقفز 124% إلى 412 مليار ريال.. الإيرادات تجاوزت التريليون شركات أرامكو أرباح أرامكو السنوية تقفز 124% إلى 412 مليار ريال.. الإيرادات تجاوزت التريليون

وارتفع صافي دخل أرامكو السعودية بنسبة 124% ليصل إلى 412.4 مليار ريال (110 مليارات دولار) في عام 2021، في مقابل 183.8 مليار ريال (49.0 مليار دولار) في عام 2020. وتعكس هذه الزيادة في صافي الدخل الارتفاع في أسعار النفط الخام، وهوامش الربح القوية في أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد النتائج المالية لسابك لعامٍ كامل في القوائم المالية للشركة.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2021 بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار).

وأضافت الشركة أن تلك التوزيعات ستضاف إلى توصية مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الأرباح المبقاة، ومنح سهم لكل عشرة أسهم.

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