ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من شركات النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مدعومة بالمكاسب في أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط صعودها، في حين أبقى استمرار القتال في أوكرانيا على الإقبال على المخاطر محدودا.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد إغلاقه، محققا أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2020 يوم الجمعة.

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وتترقب الأسواق عن كثب الحرب في أوكرانيا بينما تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي خلال لقاءاتها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ضمن مجموعة اجتماعات قمة تهدف إلى تشديد موقفها في مواجهة موسكو.

وأدت الأنباء أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات فوق 111 دولارا للبرميل، مما دفع أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي للصعود 1.3%.

وقاد مؤشر فاينانشال تايمز في لندن المكاسب بين أقرانه في القارة إذ ارتفع 0.4%.

وارتفع سهم جوليوس باير 0.7%، بعد أن قالت الشركة إن لديها انكشافا ائتمانيا على عملاء لا يتجاوز عددهم العشرة لخضوعهم للعقوبات التي تم فرضها في الآونة الأخيرة على السوق الروسية.

وارتفع سهم بنك كريدي سويس 0.1%، بعد أن قال سيفيرين شفان نائب رئيس مجلس الإدارة إنه لن يترشح مجددا لمجلس الإدارة، وإن المجلس رشح كريستيان جيلرشتاد خلفا له.