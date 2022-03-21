الذهب يعزز مكانته مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن، في وقت لم تظهر أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية، على الرغم من أن خطة مجلس الفيدرالي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1927 دولاراً للأونصة.

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وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس: "القليل من تدفقات‭‭ ‬‬الطلب على الملاذ الآمن تتجه إلى الذهب اليوم، لأن أوكرانيا رفضت رسميا المهلة التي حددتها روسيا (لتسليم ماريوبول)".

ورفضت أوكرانيا اليوم، دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء، في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف.

وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة، إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.75% و2% هذا العام.

وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إس.بي.دي.آر جولد ترست إلى 1082.44 طن يوم الجمعة.