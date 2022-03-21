.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النيكل يواصل تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي ليكسر حاجز 32 ألف دولار للطن 

  • الخط
الأسواق العالمية

النيكل يواصل تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي ليكسر حاجز 32 ألف دولار للطن

كانت بورصة لندن للمعادن قد أوقفت التداول في سوق النيكل بعد وصول الأسعار لـ100 ألف للطن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يواصل النيكل تراجعاته للجلسة الرابعة على التوالي، لينخفض نحو 15% إلى 31380 دولارا للطن.

وكانت بورصة لندن للمعادن قد أوقفت التداول في سوق النيكل في 8 مارس الماضي بعد أن ارتفع النيكل يومها بـ 250% ليتم تداوله عند 100 ألف دولار للطن.

الأمر الذي أرهق شركات الوساطة التي تعاني من سداد عمليات إغلاق مراكز البيع على المكشوف المفتوحة التي كانت تتحوط على سعر المعدن من تراجعه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟ لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟
اكتشف المزيد