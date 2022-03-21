النيكل يواصل تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي ليكسر حاجز 32 ألف دولار للطن 

يواصل النيكل تراجعاته للجلسة الرابعة على التوالي، لينخفض نحو 15% إلى 31380 دولارا للطن.

وكانت بورصة لندن للمعادن قد أوقفت التداول في سوق النيكل في 8 مارس الماضي بعد أن ارتفع النيكل يومها بـ 250% ليتم تداوله عند 100 ألف دولار للطن.

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الأمر الذي أرهق شركات الوساطة التي تعاني من سداد عمليات إغلاق مراكز البيع على المكشوف المفتوحة التي كانت تتحوط على سعر المعدن من تراجعه.