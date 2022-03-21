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باول: الفيدرالي قد يزيد أسعار الفائدة بأكبر من المعتاد لخفض التضخم

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جيروم باول
الفيدرالي الأميركي

باول: الفيدرالي قد يزيد أسعار الفائدة بأكبر من المعتاد لخفض التضخم

جيروم باول: هناك حاجة لإعادة موقف السياسة النقدية إلى مستويات أكثر حيادا

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي يجب عليه أن يتحرك "على وجه السرعة" لخفض التضخم المرتفع، مضيفا أنه قد يستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة إذا كان ذلك ضروريا.

وأضاف باول "سوق العمل قوية جدا والتضخم مرتفع جدا.. هناك حاجة واضحة للتحرك على وجه السرعة لإعادة موقف السياسة النقدية إلى مستويات أكثر حيادا ثم التحرك إلى مستويات أكثر تقييدا إذا كان ذلك هو المطلوب لاستعادة استقرار الأسعار".

وتابع باول أنه على وجه الخصوص، "إذا توصلنا إلى أن من المناسب التحرك بقوة أكبر برفع سعر فائدة الأموال الاتحادية بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع أو اجتماعات، فسنفعل ذلك"، وفق رويترز.

وكرر باول أيضا القول بأن تخفيضات مجلس الاحتياطي لميزانيته العمومية الضخمة قد تبدأ بحلول مايو/أيار.

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