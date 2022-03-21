بعد الدولار.. العملات العربية تنتعش مقابل الجنيه المصري

في رد فعل سريع من سوق الصرف على قرار البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة بشكل مفاجئ ورفعها بنسبة 1%، حذت العملات العربية واليورو حذو الدولار الذي سجل ارتفاعات كبيرة تجاوزت 10% في صباح تعاملات اليوم.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، فقد ارتفعت العملة الأوروبية في سوق الصرف المصرية خلال تعاملات اليوم بما يصل إلى جنيهين اثنين، فيما شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً يتراوح بين 1.8 و1.85 جنيه.

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وسجل سعر صرف العملة الأوروبية في البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.20 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان يجري تداول اليورو أمس عند مستوى 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع سعر صرف اليورو ليسجل نحو 19.22 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان يجري تداوله أمس عند مستوى 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظاً بما يتراوح بين 2.37 جنيه للشراء، و2.30 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الإسترليني في بنوك الأهلي المصري ومصر، نحو 22.87 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان يجري تداوله في تعاملات الأحد عند مستوى 20.50 جنيه للشراء، و20.77 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 22.90 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان يجري تداوله أمس عند 20.53 جنيه للشراء، و 20.79 جنيه للبيع.

العملات العربية

على صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي ارتفاعا كبيراً ليسجل في البنك الأهلي المصري 4.65 جنيه للشراء، و 4.66 جنيه للبيع، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 أشهر، حيث كان يجري تداوله عند مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 55.08 جنيه للشراء، و 57.59 جنيه للبيع. وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى نحو 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع.

تأتي هذه الارتفاعات بعد دقائق من إعلان البنك المركزي المصري وبشكل مفاجئ رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يما يعادل نحو 100 نقطة أساس.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.