رفع الفائدة ينعش بورصة مصر.. والأسهم تربح 28 مليار جنيه

على خلفية قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة، شهدت البورصة المصرية قفزة كبيرة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 4.6% حتى منتصف تعاملات اليوم الاثنين.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.98% لتربح الأسهم المدرجة نحو 28.5 مليار جنيه بعدما صعد من مستوى 708.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأحد، إلى نحو 736.5 مليار جنيه في منتصف التعاملات.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.6%، إلى مستوى 11478 نقطة مقابل نحو 10973 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. كما صعد مؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% إلى نحو 13980 نقطة مقابل نحو 13406 نقاط في نهاية تعاملات الأحد. وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.83% إلى مستوى 4545 نقطة مقابل 4329 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.52% إلى مستوى 1992 نقطة مقابل نحو 1924 نقطة في نهاية تعاملات الأحد. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.03% إلى نحو 3011 نقطة مقابل 2894 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس الأحد، على ارتفاع جماعي، بدعم مشتريات محلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 12.6 جنيه ليغلق عند مستوى 708.332 مليار جنيه.