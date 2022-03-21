"موديز" تمنح "الأهلي المالية" تصنيف A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أُدرجت شركة الأهلي المالية السعودية، للمرة الأولى في تاريخ مؤسسات السوق المالية في المملكة، ضمن تصنيفات المُصدر على المدى البعيد من وكالة موديز Moody’s في الفئة A3 وفقاً للمقياس العالمي GSR.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية راشد شريف تعليقاً على تصنيفات موديز: "يعكس التقييم الائتماني المستقل للشركة مكانتها في السوق المحلي وتنوع إيراداتها، بالإضافة إلى هوامش أرباحها القوية. سنواصل عملياتنا لتحقيق أهدافنا في خلق قيمة ملموسة ودائمة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات استثنائية والمساهمة في نمو القطاع الاقتصادي في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030".

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وتُعتبر شركة الأهلي المالية أكبر مدير للأصول والثروات في المملكة العربية السعودية بقيمة 253 مليار ريال من الأصول المدارة (وفق بيانات نهاية عام 2021)، أي ما يمّثل 34% من حصة السوق.

وتحافظ الشركة على مكانتها في مجال الوساطة المالية بنسبة 20٪ من حصة السوق، والمقدرة على أساس حجم التداول. كما أنها تشارك في الأنشطة المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية على نحو متزايد بالإضافة إلى التداول بالهامش.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، توقعات وكالة موديز بأن الشركة ستستمر بتنمية قاعدة إيراداتها، مع الحفاظ على هوامش ربح قوية.