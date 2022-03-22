المؤشر نيكاي الياباني يرتفع 0.98% في بداية التعاملات

فتح المؤشر نيكي الياباني في بورصة طوكيو اليوم الثلاثاء على ارتفاع 0.98% إلى 27091.32 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72% إلى 1922.93 نقطة.

وتعد هذه الجلسة هي أولى جلسات الأسهم اليابانية خلال هذا الأسبوع إذ كانت السوق معطلة يوم أمس.

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أمس، تراجع الين الياباني 0.1% إلى 119.230 ين للدولار، بعد أن لامس 119.40 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2016.