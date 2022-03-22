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اليوم.. بدء تداول أسهم النهدي الطبية في السوق السعودية

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النهدي الطبية مناسبة
النهدي الطبية
سوق السعودية

اليوم.. بدء تداول أسهم النهدي الطبية في السوق السعودية

بسعر 131 ريالاً للسهم

دبي - العربية.نت

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يبدأ اليوم الثلاثاء 22 مارس إدراج وبدء تداول أسهم شركة النهدي الطبية في السوق الرئيسية السعودية بسعر 131 ريالا للسهم، برمز تداول 4164 وبالرمز الدولي SA15HG521213 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا وهبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا وهبوطا، وفقا لما أعلنته تداول السعودية.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعودا وهبوطا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة الأهلي المالية أول من أمس، بصفتها مدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة النهدي الطبية عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

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وقالت الشركة إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 1.243% على أساس تناسبي.

وطرحت النهدي 39 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة (المؤسسات) و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب الأفراد قد بدأت في يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022، وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 3,900,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 131 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وجرى تغطية اكتتاب المؤسسات 59 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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