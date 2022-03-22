استئناف التداول على سندات الحكومة الفيدرالية في بورصة موسكو

استؤنف التداول في سندات الحكومة الفيدرالية في بورصة موسكو أمس، كجزء من إعادة فتح مرحلية بعد تعليق استمر قرابة شهر بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأعرب المتحدث باسم بورصة موسكو، عن أمله في استئناف التداول في الأسهم في وقت قريب.

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وقالت محافظة البنك المركزي في وقت سابق، إن البنك المركزي الروسي سيشتري سندات حكومية اتحادية للحد من التقلبات.

وكانت هناك مخاوف بشأن تخلف روسيا عن سداد ديونها، لكنها دفعت 117 مليون دولار فائدة على سندات مقومة بالدولار الأسبوع الماضي.