اكتتاب "سهل".. تغطية طرح المؤسسات 50 مرة والسعر النهائي 20 ريالاً

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ20 ريالا للسهم الواحد وبنسبة تغطية بلغت 50 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد الموافق 27 مارس والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس، حيث تم تخصيص 3 ملايين سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.