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تراجع الين واليورو بسبب احتمال رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس 

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تراجع الين واليورو بسبب احتمال رفع الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس

اليورو يهبط أمام الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع

لندن -رويترز

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ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن أثار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي احتمال رفع الفائدة 50 نقطة أساس في حين تراجع الين دون مستوى 120 ين للدولار بعد أن أكد بنك اليابان مجددا دعمه لسياسة نقدية متساهلة.

وتعرض اليورو لضغوط كذلك فهبط إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع أمام الدولار.

ونزل الين إلى أدنى مستوياته في 6% سنوات عند 120.50 ين للدولار منخفضا 0.8% خلال اليوم بعد أن خسر أكثر من 4% أمام الدولار هذا الشهر إذ سحب ارتفاع عائدات السندات الأميركية وتزايد اختلال الميزان التجاري السيولة من اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

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وهبط اليورو، المتضرر من الحرب الأوكرانية وارتفاع سعر النفط، دون مستوى 1.10 دولار في التعاملات المبكرة في لندن لكنه انتعش بعض الشيء ليظل منخفضا 0.1% ويسجل 1.1005 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15% إلى النقطة 98.651.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، قفز سعر بيتكوين اليوم إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع وسجل 42528 دولارا في أحدث تعاملات، بارتفاع 3.3%.

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