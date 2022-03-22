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بريطانيا: تحذير 50 شركة من تدابير قانونية صارمة للترويج المضلّل للعملات المشفرة

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عملات مشفرة

بريطانيا: تحذير 50 شركة من تدابير قانونية صارمة للترويج المضلّل للعملات المشفرة

أبرزها المقاضاة والغرامات والإغلاق القسري

دبي - العربية.نت

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وجهت هيئة المعايير الإعلانية البريطانية تحذيراً إلى أكثر من 50 شركة تروّج للعملات المشفرة بضرورة تصويب إعلاناتها المضللة خلال الشهرين المقبلين، وإلا ستخضع لتدابير قانونية صارمة، مثل المقاضاة أو الغرامات أو الإغلاق القسري.

وقالت الهيئة إن على جميع الإعلانات أن تنص بوضوح على أن الأصول المشفرة غير منظمة في بريطانيا، وأن أي أرباح قد تخضع لضريبة أرباح رأس المال وأن قيمة استثمارات في العملات المشفرة يمكن أن تنخفض أيضاً.

يشار إلى أن العملات المشفرة أصبحت أحد اللاعبين في الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما تبين أن هذه العملات من بين الوسائل التي يجري استخدامها على الأرض في هذه المواجهة.

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