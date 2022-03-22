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"وول ستريت" ترتفع عند الفتح بدعم من مكاسب أسهم البنوك

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وول ستريت

"وول ستريت" ترتفع عند الفتح بدعم من مكاسب أسهم البنوك

"داو جونز" يصعد 0.09%.. و"ناسداك" 0.2%

رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وصعود أسهم شركة "نايك" لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09% إلى 34583.24 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.18% إلى 4469.10 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 0.20% إلى 13866.43 نقطة.

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