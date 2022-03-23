أسهم اليابان تغلق على أعلى مستوى في شهرين بدعم من "التكنولوجيا" و"السيارات"

أغلقت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، على أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، إذ صعدت أسهم

التكنولوجيا متبعة خطى مثيلاتها الأميركية، وزادت أسهم قطاع السيارات مع تراجع الين.

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعا بنسبة 3% ليسجل 28040.16 نقطة.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.33% إلى 1978.70 نقطة.

وأغلق المؤشران على أعلى مستوياتهما منذ 18 يناير، محققين مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.

كما أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الليلة الماضية، حيث قاد المؤشر ناسداك الصعود بزيادة 2% بعد أن عوضت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات كبرى أخرى خسائرها في الفترة السابقة.

وفي اليابان زاد سهم شركة فاست ريتيلينغ مالكة سلسلة متاجر يونيكلو للملابس 5.21%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 3.8%.

وكان سهم سوفت بنك الأفضل أداء وصعد 7.22%.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 3.37% مع تراجع سعر الين بدرجة أكبر، فزاد سهم تويوتا موتور 3.99% وصعد سهم هوندا موتور 2.89%.