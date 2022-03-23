.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بالسلع.. مكاسب للجلسة السادسة على التوالي

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بالسلع.. مكاسب للجلسة السادسة على التوالي

أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية من أكبر الرابحين

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

كانت أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ أدت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المعادن والنفط.

وبعد إغلاق قوي من وول ستريت وأسواق الأسهم الآسيوية، عزز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعافيه بنسبة 0.1%. وكان المؤشر قد أغلق أمس محققا مكاسب هامشية.

توتال الفرنسية ترفض وقف شراء الغاز من روسيا طاقة نفط وغاز توتال الفرنسية ترفض وقف شراء الغاز من روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا تواجه صعوبات كبيرة لكنها تمضي قدما، في وقت يخطط الغرب لإعلان المزيد من العقوبات على موسكو وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

وبعد تصريحات لرئيس مجلس الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الاثنين، دعا المزيد من أعضاء المجلس إلى رفع سعر الفائدة بشكل أكبر مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن السندات.

وقللت شركة توتال إنيرجيز عملاق الطاقة الفرنسية وبنك كريدي أغريكول الانكشاف على روسيا. وساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة سهم توتال بنسبة 0.1% في حين خسر بنك كريدي أجريكول 0.6%.

وانخفض سهم بنك إس.إي.بي بنسبة 6% حيث تم تداوله دون الحق في توزيع الأرباح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟ ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟
اكتشف المزيد