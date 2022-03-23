فيفا: Crypto.com ستكون  أحد رعاة كأس العالم قطر 2022

أصبحت منصة Crypto.com أحد الرعاة لكأس العالم لكرة القدم لهذا العام في قطر.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان "إن الشركة ستكون المنصة الحصرية الراعية لتداول العملات المشفرة لقطر 2022. ولم تكشف الهيئة الرياضية عن التفاصيل المالية للصفقة".

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وتتوقع سيتي غروب أن كأس العالم سيضيف 20 مليار دولار إلى الاقتصاد القطري، أي ما يعادل حوالي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأول من إبريل المقبل موعداً لإجراء قرعة بطولة كأس العالم.