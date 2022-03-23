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بورصة موسكو تستأنف تداولات محدودة غداً

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بورصة موسكو
بورصة موسكو
اقتصاد روسيا

بورصة موسكو تستأنف تداولات محدودة غداً

تداول 33 ورقة مالية لفترة زمنية محدودة وحظر البيع على المكشوف

رويترز - العربية.نت

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قال البنك المركزي الروسي، إن بعض التعاملات في سوق الأسهم ستُستأنف غدا الخميس، مع تداول 33 ورقة مالية في بورصة موسكو لفترة زمنية محدودة وحظر البيع على المكشوف.

وأضاف البنك أن تداول أسهم شركات كبيرة، من بينها البنكان الحكوميان سيبربنك وفي.تي.بي وعملاقا الطاقة روسنفت وغازبروم، سيحدث بين 0650 و1100 بتوقيت غرينتش.

واستؤنف أمس التداول في سندات الحكومة الفيدرالية في بورصة موسكو، كجزء من إعادة فتح مرحلية بعد تعليق استمر قرابة شهر بسبب الحرب على أوكرانيا.

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