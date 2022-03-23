سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سيطرت حالة من الهدوء على سوق الصرف المصري مع استقرار متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وفق ما طالعت "العربية.نت"، فقد كان أعلى سعر للدولار في بنوك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصر إيران للتنمية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

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وفي 22 ينكاً بقيادة التجاري الدولي والقاهرة والمصرف المتحد الإسكندرية و "إتش إس بي سي"، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر صرف للدولار في 3 بنوك هي الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الأهلي اليوناني، حيث سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

في سوق الذهب، صعد سعر الغرام عيار 24 ليصل إلى 1147 جنيها، مقابل 1135 جنيهًا في ختام تداولات أمس الثلاثاء. وزاد سعر غرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 860.20 جنيه مقابل 851.17 جنيه عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 669.03 جنيه، وسعر غرام الذهب عيار 12 سجل نحو 573.46 جنيه، وسعر غرام الذهب عيار 9 سجل نحو 430.09 جنيه.