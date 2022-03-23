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لانفين الصينية تعتزم إدراج أسهمها في بورصة نيويورك بعد صفقة اندماج

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وول ستريت

لانفين الصينية تعتزم إدراج أسهمها في بورصة نيويورك بعد صفقة اندماج

لانفين تتوقع جمع 544 مليون دولار من خلال الإدراج

دبي - العربية.نت

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تعتزم مجموعةLanvin إدراج أسهمها في بورصة نيويورك من خلال الاندماج مع شركة شيكات على بياض spac هي شركة Primavera Capital Acquisition في صفقة ستقيمها 1.5 مليار دولار.

وتتوقع لانفين المملوكة لشركة Fosun الصينية، جمع 544 مليون دولار من خلال الإدراج، ما سيساعدها على تمويل توسعاتها بما في ذلك القيام باستحواذ واحد على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتوقع الرئيسة التنفيذية لمجموعة لانفين، مضاعفة الإيرادات 3 مرات بحلول 2025 من 366 مليون دولار حققتها العام الماضي.

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وأضافت أن المبيعات عبر الإنترنت ستمثل 15% على الأقل من إجمالي الإيرادات بحلول 2025 مقارنة مع أقل من 10% حاليا.

وتعتزم الشركة التوسع في آسيا وأميركا الشمالية من خلال فتح 200 متجر جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب، في حين أن انكشاف المجموعة على روسيا محدود للغاية.

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