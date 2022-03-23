مجلس إدارة "علم" يوصي بتوزيع 30% أرباحا نقدية عن سنة 2021

أعلنت شركة "عِلم" السعودية، عن صدور قرار مجلس إدارتها المتضمن التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2021م.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن مجلس الإدارة قرر توزيع 30%، من القيمة الإسمية للسهم.

مادة اعلانية

تقدر قيمة التوزيعات الإجمالية 232.8 مليون ريال، مقسمة على 77.6 مليون سهم، وتقدر حصة السهم من التوزيعات 3 ريالات لكل سهم.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وذكرت الشركة أن توزيعات المساهمين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.