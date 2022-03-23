.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مورغان ستانلي يتوقع تدفق 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم بالشرق الأوسط

  • الخط
أسواق الخليج

مورغان ستانلي يتوقع تدفق 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم بالشرق الأوسط

في ظل تفوق أداء أسواق المنطقة على نظيراتها العالمية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع بنك مورغان ستانلي أن تتدفق استثمارات بقيمة 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تفوق أداء أسواق المنطقة على نظيراتها العالمية.

وقال البنك إن التدفقات ستنتعش مع زيادة صناديق الأسواق الناشئة العالمية تعرضها للمنطقة مع زيادة وزن الأسواق في مؤشرMSCI.

وتوقع محللو مورغان ستانلي، أن تزيد أوزان أسواق السعودية والإمارات والكويت بشكل كبير في المؤشر، بينما ستستفيد قطر أيضاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز واستضافتها لكأس العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟ ماذا فعلت الحكومة المصرية لمواجهة جشع التجار بعد تخفيض الجنيه؟
اكتشف المزيد