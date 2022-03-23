أسواق الخليج
مورغان ستانلي يتوقع تدفق 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم بالشرق الأوسط
في ظل تفوق أداء أسواق المنطقة على نظيراتها العالمية
توقع بنك مورغان ستانلي أن تتدفق استثمارات بقيمة 82 مليار دولار إلى أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تفوق أداء أسواق المنطقة على نظيراتها العالمية.
وقال البنك إن التدفقات ستنتعش مع زيادة صناديق الأسواق الناشئة العالمية تعرضها للمنطقة مع زيادة وزن الأسواق في مؤشرMSCI.
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وتوقع محللو مورغان ستانلي، أن تزيد أوزان أسواق السعودية والإمارات والكويت بشكل كبير في المؤشر، بينما ستستفيد قطر أيضاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز واستضافتها لكأس العالم.
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