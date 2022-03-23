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"وول ستريت" تنخفض عند الفتح مع صعود النفط وهبوط أسهم شركات كبرى

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تنخفض عند الفتح مع صعود النفط وهبوط أسهم شركات كبرى

"داو جونز" يتراجع 0.17%

رويترز

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انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الأربعاء، مع صعود أسعار النفط وتراجع أسهم شركات كبرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم التوقعات لأسعار الفائدة الأميركية في أعقاب دعوات من صانعي السياسة النقدية إلى زيادات أكبر.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.17% إلى 34748.84 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندر أند بورز 500 القياسي 0.41% إلى 4493.10 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.84% إلى 13990.35 نقطة.

وواصلت المؤشرات الثلاثة التراجع في التعاملات المبكرة.

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