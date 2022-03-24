أسعار الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بسبب مخاوف التضخم وأزمة أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ زادت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم والغموض حول الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب 0.8% إلى 1958.75 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 14 مارس.

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كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1954.80 دولار للأونصة.

وقال مدير تداول المعادن في "هاي ريدغ فيوتشرز"، ديفيد ميجر: "لاتزال الضغوط التضخمية البالغة القوة الداعم الأساسي الذي يحرك سعر الذهب، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة، والأكثر وضوحا بينها الحرب في أوكرانيا".

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأميركي تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، ومنذ ذلك الحين يدعم أبرز صناع السياسات في البنك المزيد من التشديد في السياسة النقدية هذا العام لمكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

ويقول محللون إن الذهب، الذي لا يدر عائدا، يميل إلى أن يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة، لكن الصراع المتصاعد في أوكرانيا وزيادة أسعار النفط أضاف للضغوط التضخمية القائمة وساعد في وضع أرضية دعم ثابتة لأسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3% إلى 25.65 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1021.38 دولار للأونصة، بينما استقر البلاديوم عند 2512.03 دولار للأونصة.