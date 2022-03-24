أسواق الشرق الأوسط تغلق على تباين بفعل مخاوف الحرب في أوكرانيا
سوق دبي يصعد 0.5%.. ومؤشر البورصة المصرية يتراجع 0.3%
تباين أداء أسواق الشرق الأوسط عند الإغلاق، اليوم الخميس، حيث أبقت الحرب في أوكرانيا المستثمرين في حالة قلق مما أذكى مخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وصعدت أسعار النفط قليلا إلى 121.95 دولار للبرميل، فيما اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن بزعماء غربيين آخرين.
وترقب المستثمرون ليروا كيف سيتم تشديد العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقال كبير محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "كابيكس دوت كوم"، ميغيل رودريجيز، إن "أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تحركت في اتجاهات مختلفة، إذ أثرت حالة عدم التيقن العالمية على توقعات المستثمرين، بينما تخلق الأحداث المحلية مثل عمليات الطرح الأولي والعوامل الأساسية القوية توازنا".
وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي مستقرا، حيث بددت خسائر في الشركات المالية المكاسب التي حققتها أسهم شركات المواد الأولية.
وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2%، في حين صعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.5%.
وقاد بنك الإمارات دبي الوطني المكاسب.
وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.8%، وهي رابع جلسة على التوالي من المكاسب.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية 0.3%.
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