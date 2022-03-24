إدراج صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم بالسوق السعودية.. الاثنين

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم، كصندوق مؤشر متداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 28 مارس 2022، برمز تداول 9406 وبالرمز الدولي SA15HG54IV42 وعلى أن تكون حدود التذبذب اليومية 10% ارتفاعاً وانخفاضاً.

فيما أعلنت شركة البلاد المالية عن نتائج الطرح الأولي لصندوق البلاد إم إس سي أي المتداول للأسهم الأميركية بجمعه 30 مليون ريال، وكان تاريخ نهاية الطرح هو 21 مارس 2022.

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وسيكون تاريخ تشغيل الصندوق يوم 28 مارس 2022.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم الأميركية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.