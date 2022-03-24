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الدولار يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي والين يهبط لأدنى مستوى منذ 2015

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الدولار الأميركي والين الياباني
الدولار الأميركي والين الياباني
عملات أجنبية

الدولار يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي والين يهبط لأدنى مستوى منذ 2015

أشار واضعو السياسات في المركزي الأميركي إلى أنهم قد يتخذون إجراء أكثر تشددا لخفض التضخم

لندن - رويترز

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ارتفع الدولار اليوم الخميس، مع استقرار أسعار النفط وتخلي العملات المرتبطة بالسلع الأولية عن بعض مكاسبها، في حين هوى الين إلى أدنى مستوياته منذ 2015.

وسادت الاضطرابات أسواق الأسهم وجاهدت لتحقيق مكاسب في التعاملات الآسيوية، إذ توخى المستثمرون مزيدا من الحذر بعد تصريحات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أشار واضعو السياسات في مجلس الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، إلى أنهم قد يتخذون إجراء أكثر تشددا لخفض التضخم بما في ذلك رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للجنة السياسات.

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وهبط الين الياباني مقابل الدولار للجلسة الخامسة على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ 2015، في حين من المتوقع أن يتأخر بنك اليابان المركزي في رفع الفائدة عن بنوك مركزية أخرى.

وبحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار 0.3% أمام الين إلى 121.52 ين.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% فيما نزل اليورو 0.1% خلال اليوم إلى 1.0993 دولار.

واستقر سعر عملة بيتكوين المشفرة عند نحو 43100 دولار.

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