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الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب الأسواق لتطورات الأزمة الأوكرانية

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سعر الذهب

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب الأسواق لتطورات الأزمة الأوكرانية

انخفض 0.2% إلى 1939.93 دولار للأونصة

رويترز

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تحركت أسعار الذهب في نطاق معاملات ضيق اليوم الخميس، إذ سيطر الحذر على الأسواق بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وقبيل إعلان بيانات تضخم أميركية قد توفر مؤشرات جديدة على وضع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1939.93 دولار للأونصة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1941.10 دولار للأونصة.

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ويواصل المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية، ويترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية، التي تعد مؤشرا على قوة الاقتصاد.

واقتربت أسعار الذهب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي هذا الشهر، ثم شهدت انخفاضا مطردا قبيل اجتماع مهم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي في الأسبوع الماضي.

وتحركت منذ ذلك الحين في نطاق أكثر استقرارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.99 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين 0.6% إلى 1013.57 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2527.17 دولار للأونصة.

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