بورصة موسكو تعود لفتح تداول الأسهم بعد توقف نحو شهر

عادت بورصة موسكو، اليوم الخميس، لفتح تداول الأسهم بعد توقف نحو شهر بسبب تداعيات العقوبات على اقتصاد روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا.

وبحسب البنك المركزي الروسي، فإن بعض التعاملات في سوق الأسهم ستُستأنف، مع تداول 33 ورقة مالية في بورصة موسكو لفترة زمنية محدودة وحظر البيع على المكشوف.

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وسيحدث تداول أسهم شركات كبيرة، من بينها البنكان الحكوميان سيبربنك وفي.تي.بي وعملاقا الطاقة روسنفت وغازبروم، بين 0650 و1100 بتوقيت غرينتش.

واستؤنف أمس الأربعاء التداول في سندات الحكومة الفيدرالية في بورصة موسكو، كجزء من إعادة فتح مرحلية بعد تعليق استمر قرابة شهر بسبب الحرب على أوكرانيا.