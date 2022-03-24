توقعات بتسارع وتيرة الطروحات الحكومية في المنطقة خلال 2022.. هذه أبرزها

تتسارع وتيرة الطروحات الأولية الحكومية مع طرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، 6.5% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي اليوم.

ويتوقع أن تتسارع في عامنا الحالي لتشمل شركات حكومية، في كل من دبي ومصر وأبوظبي إلى جانب السعودية التي تشهد نشاطاً مكثفاً منذ إدراج "أرامكو" عام 2019.

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وكانت حمى الاكتتابات العامة في أسواق المنطقة، وصلت إلى الذروة العام الماضي، عندما تخطت قيمتها 9 مليارات دولار وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وبلغت الإصدارات على مستوى المنطقة 19 إصداراً العام الماضي، وهي الأعلى منذ أربع سنوات، حيث استحوذت السعودية على نصيب الأسد منها بنحو 15 إصداراً في السوق الرئيسي وسوق نمو، بحصيلة بلغت 4.6 مليارات دولار.

وحقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي لوحده نحو 5 مليارات دولار من بيع حصص في شركات عدة في الربع الأخير من العام الماضي.

لكن من بينها طرح ثانوي من الوزن الثقيل في الاتصالات السعودية وبقيمة 3.2 مليارات دولار.

وأنهى سوقُ أبوظبي العام الماضي، جفافاً دام أربع سنوات، بإدراج ثلاث شركات، منها شركتان حكوميتان هما أدنوك للحفر و"Fertiglobe"، وشركة الياه سات.

كما تم إدراج 1.250 مليار سهم من مجموعة موانئ أبوظبي في فبراير الماضي.

وفي السعودية 75 ملفاً لشركات على قائمة الانتظار للطرح هذه السنة، وطفرة مرتقبة للطروحات في دبي أيضاً، حيث أعلنت الحكومة عزمها طرح 10 شركات حكومية، في إطار مساعيها لمضاعفة القيمة السوقية لبورصتها بـ7 مرات إلى أكثر من 800 مليار دولار.

البداية مع طرح شركة "هيئة كهرباء ومياه دبي"، الذي من المرجح أن يكون الأكبر على الإطلاق في الإمارة، حيث تطرح الشركة 6.5% من أسهمها بقيمة 2.2 مليار دولار ،إضافة إلى شركة "سالك".

وفي أبوظبي تشمل القوائم قيد التنفيذ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة مناصفة بين "مبادلة" ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إذ من المتوقع أن تطرح ما بين 10 الى 20% من أسهمها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة الشركة تتراوح بين 16 مليار و19 مليار دولار.

وفي مصر يتوقع أن ينتعش سوق الطرح العام الأولي خلال الفترة المقبلة مع إعلان الحكومة عزمها إدراج أو بيع 10 حصص في شركات تديرها الدولة منها بنك القاهرة.