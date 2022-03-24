سعر الروبل مقابل الدولار بعد تصريح بوتين اعتماد العملة الروسية مقابل الغاز

شكلت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، حول اعتماد العملة الروسية "الروبل" في الدفع مقابل الغاز الروسي بالنسبة لمن وصفهم بـ"الدول غير الصديقة" ردودا واسعة سواء من الدول المستوردة للغاز مثل ألمانيا، أو على صعيد حركة الروبل في الأسواق.

فقد ارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار ليصل إلى 96.75 روبل بعد أن وصل لمستويات هبوط قياسية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وفرضت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان وأستراليا الكثير من العقوبات على موسكو بهدف ثنيها عن مواصلة الهجوم على أوكرانيا، إلا أنه يبدوا أن هذه العقوبات لم تفلح في ثني الرئيس الروسي عن استكمال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

كما ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأوروبية بصورة حادة عقب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببيع إنتاج بلاده من النفط والغاز إلى أوروبا بالروبل الروسي، إذ أن الدولار لم يعد عملة مضمونة للتعامل.

وأثارت تصريحاته قلقاً بين المتعاملين على العقود الآجلة المعيارية للغاز الأوروبي، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 18% يوم الأربعاء، وعادت وارتفعت بنسبة 5.1% في منتصف تداولات اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات بوتين، في الوقت الذي اقتربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق لخفض الاعتماد على الطاقة في موسكو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".