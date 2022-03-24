"وول ستريت" تفتح على ارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا

دعمت أسهم التكنولوجيا مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الخميس، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، فيما يتابع المستثمرون عن كثب اجتماع قادة دول غربية مع دخول الأزمة الأوكرانية شهرها الثاني.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت،48.31 نقطة بما يعادل 0.14% إلى 34406.81 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500، مرتفعا 13.74 نقطة أو 0.31% إلى 4469.98 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 78.72 نقطة أو 0.57% إلى 14001.32 نقطة.