أسهم اليابان تسجل أطول سلسلة مكاسب منذ سبتمبر 2019
"نيكاي" يصعد 4.93% في أسبوع
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة التاسعة على التوالي اليوم الجمعة، في أطول سلسلة من المكاسب المتتالية منذ سبتمبر 2019، حيث أعاد المستثمرون شراء الأسهم الرخيصة حتى بعدما دفع الارتفاع الأخير المتعاملين لجني الأرباح.
وغيّر "نيكاي" اتجاهه ليرتفع 0.14% إلى 28149.84 نقطة، وليصعد المؤشر 4.93% هذا الأسبوع.
واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1981.47 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 3.78%.
وقال كبير محللي السوق في "سوميتومو ميتسوي دي.إس" لإدارة الأصول، ماساهيرو إيتشيكاوا، إن "المستثمرين استوعبوا تأثير الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، في حين أُخذت بالفعل زيادات أسعار الفائدة الأميركية في الاعتبار".
وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات الشرائح بنسبة 0.63%.
وقفز سهم شركة شيونوجي 4.49% بعد أن وقعت شركة الأدوية اتفاقية مع الحكومة اليابانية لتزويدها بعلاج لكوفيد-19 يؤخذ عن طريق الفم تطوره الشركة حاليا.
وعلى الجانب الآخر تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي وشركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 0.25% و1.85% على التوالي.
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