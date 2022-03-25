أسهم اليابان
"نيكاي" الياباني يرتفع 0.81% عند الفتح
"توبكس" يصعد 0.6%
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني 0.81% إلى 28338.81 نقطة عند الفتح اليوم الجمعة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60% إلى 1993.51 نقطة.
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