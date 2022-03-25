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"نيكاي" الياباني يرتفع 0.81% عند الفتح

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يرتفع 0.81% عند الفتح

"توبكس" يصعد 0.6%

طوكيو- رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني 0.81% إلى 28338.81 نقطة عند الفتح اليوم الجمعة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60% إلى 1993.51 نقطة.

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