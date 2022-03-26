وول ستريت تغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع تقييم تحركات الفيدرالي

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف عند الإغلاق، بآخر جلسات الأسبوع أمس الجمعة، مع ارتفاع الأسهم المالية بعد أن قفز عائد سندات الخزانة القياسي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركات التكنولوجيا وشركات النمو الكبيرة الأخرى.

وأعطى القطاع المالي في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المؤشر أكبر تعزيز في حين كان قطاع التكنولوجيا أكبر عائق.

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وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعا خلال الأسبوع واستقر داو جونز عند الإغلاق.

ويقيم المستثمرون مدى حزم بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تشديده السياسة بعد أن قال رئيس المجلس جيروم باول هذا الأسبوع إن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك "بسرعة" لمكافحة التضخم المرتفع، وآثار احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في شهر مايو/أيار.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 2.5%.

وبحسب بيانات أولية ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 23.78 نقطة أو 0.53% إلى 4543.94 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع 21.86 نقطة أو 0.15% إلى 14173.22 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 153.40 نقطة أو 0.44% إلى 34861.34 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات النمو مثل مايكروسوفت وإنفيديا بعد أن قادت انتعاشا في وول ستريت هذا الأسبوع. وارتفعت أسهم شركة ويلز فارجو.