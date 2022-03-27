بدء اكتتاب الأفراد في طرح "السعودية لتمويل المساكن" 3 ملايين سهم.. اليوم

انطلقت اليوم الأحد، مرحلة اكتتاب الأفراد في طرح شركة السعودية لتمويل المساكن 3 ملايين سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وتستمر مرحلة اكتتاب الأفراد إلى يوم الثلاثاء 29 مارس 2022.

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وتطرح الشركة 30 مليون سهم عادي من أسهمها تمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

وتتسلم طلبات اكتتاب الأفراد مصرف الراجحي، وبنك الرياض، والعربي الوطني.

وتحدد سعر الطرح النهائي بـ20 ريالا للسهم الواحد وبلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 50 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

تأسست الشركة السعودية لتمويل المساكن في عام 2007، وهي شركة سعودية مساهمة أنشئت بالتحالف مع البنك العربي الوطني وشركة دار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية، وفقاً للموقع الإلكتروني لشركة "سهل".

وحققت "سهل" صافي ربح نحو 83 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020، بزيادة 48%.

وتعد الشركة السعودية لتمويل المساكن أحد أول الشركات السعودية المتخصصة في مجال التمويل العقاري.