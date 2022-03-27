مجلس إدارة أسمنت تبوك يوصي بتوزيع 2.5% أرباحا نقدية عن 2021

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

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وتبلغ قيمة حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

وسيكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ‏‏في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.