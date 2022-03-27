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معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع.. وبورصة مصر تعمق خسائرها

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سوق السعودية
سوق السعودية
أسواق الخليج

معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع.. وبورصة مصر تعمق خسائرها

صعد مؤشر سوق السعودية الرئيسي 0.4%

رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، وسط أسعار نفط قوية، بينما تراجع المؤشر المصري بأكثر من 1٪ مع استمرار جني الأرباح.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1٪ إلى ما فوق 120 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، حيث استطاع المتداولون التوفيق بين تأثير هجوم صاروخي على منشأة توزيع تابعة لشركة أرامكو السعودية، واحتمال إطلاق الولايات المتحدة لاحتياطيات النفط.

صعد مؤشر سوق السعودية الرئيسي 0.4%، مسجلا 13000 نقطة بدعم من زيادة بواقع 1.8% في سهم مصرف الراجحي، لكن مكاسب المؤشر كانت محدودة بفعل تراجع في سهم شركة النفط العملاقة أرامكو الذي هبط 1.8%.

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وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.7%، بدعم من ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي بـ 3.1%.

فيما أغلق مؤشر بورصة الكويت الأول، مرتفعا 1.1% ليصل إلى 9020.6 نقطة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها لمستوى فوق حاجز تسعة آلاف نقطة، بدعم من الأسهم القيادية لا سيما بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني وأجيليتي.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4٪، حيث كانت معظم الأسهم في المؤشر بالمنطقة السلبية، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي، الذي انخفض بنسبة 2.2٪.

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