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أفضل أداء لبورصة دبي في نحو 4 أشهر.. والمؤشر المصري يهبط 2%

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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
أسواق الخليج

أفضل أداء لبورصة دبي في نحو 4 أشهر.. والمؤشر المصري يهبط 2%

عودة المستثمرين إلى سوق دبي بعد انطلاق الطرح العام لـ "ديوا" الأسبوع الماضي

رويترز

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قفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بأكثر من 2% في أفضل يوم له منذ السادس من ديسمبر، مع عودة المستثمرين بعد انطلاق الطرح العام الأولي لشركة "ديوا" الأسبوع الماضي.

وتتطلع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لجمع ما يصل إلى 8.06 مليار درهم (2.19 مليار دولار) في طرحها العام الأولي، مما يجعله الأكبر من نوعه في الإمارة منذ الطرح العام الأولي لموانئ دبي العالمية في 2007.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 0.5% مع صعود سهم المعمر لأنظمة المعلومات 3.3%، بعد أن أعلنت الشركة عن مجموعة من المشاريع الجديدة. وهبط سهم مجموعة سيرا القابضة لخدمات السفر والسياحة حوالي 2.3% بعد أن أعلنت عن خسارة سنوية.

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في بورصة أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 0.6%، في حين أنهى مؤشر الأسهم القطرية الجلسة مستقرا.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 2.2%، بعد صعوده أكثر من 9% في الأسبوع الماضي. وجاءت أسهم شركات كبرى، مثل البنك التجاري الدولي-مصر وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بين أكبر الخاسرين.

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